Российские военные смогут взять под полный контроль территорию Луганской народной республики (ЛНР), отбив ее у соединений украинской армии в течение нескольких недель. Такие сроки освобождения назвал представитель Пентагона в беседе с изданием The Washington Post (WP).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, из-за тяжелых потерь и серьезных проблем со снабжением соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении российские союзные силы обладают тактической и стратегической инициативой и постепенно освободят территорию ЛНР, тесня украинскую армию вокруг Лисичанска и Северодонецка.

«Украинские города Северодонецк и Лисичанск подвергаются все большему давлению и могут быть заняты российскими войсками в течение недели», — заявил представитель на условиях анонимности.

Он констатировал, что занятие этих населенных пунктов будет означать промежуточную победу России на этом участке театра военных действий.