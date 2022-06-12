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40 минут назад

Пентагон назвал сроки освобождения ЛНР от украинской армии

Lenta.ruиещё 1

Российские военные смогут взять под полный контроль территорию Луганской народной республики (ЛНР), отбив ее у соединений украинской армии в течение нескольких недель. Такие сроки освобождения назвал представитель Пентагона в беседе с изданием The Washington Post (WP).

Пентагон назвал сроки освобождения ЛНР от украинской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, из-за тяжелых потерь и серьезных проблем со снабжением соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении российские союзные силы обладают тактической и стратегической инициативой и постепенно освободят территорию ЛНР, тесня украинскую армию вокруг Лисичанска и Северодонецка.

«Украинские города Северодонецк и Лисичанск подвергаются все большему давлению и могут быть заняты российскими войсками в течение недели», — заявил представитель на условиях анонимности.

Он констатировал, что занятие этих населенных пунктов будет означать промежуточную победу России на этом участке театра военных действий.

В офисе Зеленского признали окончательную потерю Северодонецка

Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители, которые ранее удерживались на территории химического завода «Азот» в Северодонецке, начали свободно выходить в более безопасные участки.

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