В РФ насчитали 18 РСЗО "Град-1" у ВСУ

«По всей видимости, раньше для ударов по населенным пунктам народных республик и позициям их вооруженных сил ВСУ хватало имеющихся БМ-21. Однако сейчас, когда ВСУ несут от действий союзных сил катастрофические для них потери, они, видимо, решили стянуть к линии боевого соприкосновения все, что имеется в арсеналах и базах хранения, в том числе и редкие 122-мм 9К55», — пишет «Российская газета».