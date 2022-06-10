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1 час назад

"Росийская газета": украинские военные эксплуатируют18 РСЗО "Град-1"

Газета.Ru

Реактивные системы залпового огня 9К55 «Град-1» замечены у ВСУ, ранее их применение украинскими военными не наблюдалось, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Милитарист», опубликовавший видео.

В РФ насчитали 18 РСЗО "Град-1" у ВСУ
Фото: ReutersReuters

«Российская газета» отмечает, что, согласно источникам, ВСУ эксплуатируют 18 таких пусковых установок.

«По всей видимости, раньше для ударов по населенным пунктам народных республик и позициям их вооруженных сил ВСУ хватало имеющихся БМ-21. Однако сейчас, когда ВСУ несут от действий союзных сил катастрофические для них потери, они, видимо, решили стянуть к линии боевого соприкосновения все, что имеется в арсеналах и базах хранения, в том числе и редкие 122-мм 9К55», — пишет «Российская газета».

Сообщается, что «Град-1» отличается от «Града» шасси — «вместо вездеходов Урал-375 или Урал-4320 не менее известного советского автомобиля повышенной проходимости ЗиЛ-131 с колесной формулой 6×6». Также вместо сорока направляющих на ней установлены 36. Максимальная дальность стрельбы — 15 000 м. «Град-1» применяет различные типы боеприпасов: осколочно-фугасные, зажигательные, кассетные с противопехотными, противотанковыми минами и кумулятивно-осколочными боевыми элементами.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что в украинском конфликте артиллерия стала решающим фактором, влияющим на успех при проведении боевых действий. Ранее британская газета Independent со ссылкой на отчет разведки сообщила, что армия России превосходит украинскую в 20 раз по артиллерии и в 40 раз по боеприпасам, украинские войска несут потери.

Армия,Владислав Шурыгин,
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