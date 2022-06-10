В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
33 минуты назад

В США оценили будущее российских «Терминаторов»

Lenta.ruиещё 1

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные применили боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». В США предположили, что испытание машин в бою определит экспортный успех «Терминаторов». О перспективах БМПТ рассказал обозреватель издания 19FortyFive Уэсли Калп.

В США оценили будущее российских «Терминаторов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что «Терминатор» не имеет аналогов в западных армиях. Машина, разработанная для поддержки действий танковых формирований, получила противотанковые ракеты, автоматические гранатометы, пушки и пулемет. Защиту БМПТ обеспечивает комбинированная броня с динамической защитой.

В мае БМПТ «Терминатор» заметили в Донбассе. Позже появились фотографии машин, сделанные во время боя. БМПТ обеспечивали прикрытие танков в районе Северодонецка.

Автор отмечает, что «Терминатор» может занять новую нишу в современных боевых действиях. Поэтому будущее машины определит результат ее применения в бою. «Учитывая заинтересованность России в экспорте БМПТ "Терминатор" в страны-партнеры по всему миру, такие как Казахстан, такие испытания, несомненно, повлияют на то, как машина поддержки будет воспринята потенциальными иностранными заказчиками», — пишет Калп.

В мае военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, демонстрирующее БМПТ «Терминатор» с российскими флагами на территории Донбасса.

В декабре 2021 года командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в округе сформировали первую роту БМПТ.

Армия,Александр Коц,Александр Лапин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители