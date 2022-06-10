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1 час назад

Норвегия откажется от итальянских вертолетов

Lenta.ruиещё 2

Министерство обороны Норвегии откажется от итальянских вертолетов. Оборонное ведомство разрывает контракт с Италией на поставку многоцелевых вертолетов NH90 стоимостью более 550 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам, передает ТАСС.

Норвегия откажется от итальянских вертолетов
Фото: ReutersReuters

«Правительство Норвегии приняло решение разорвать контракт и отказаться от использования итальянских вертолетов NH90, заказанных более 20 лет назад», — сказал Грам.

В 2001 году Норвегия заказала в Италии партию из 14 многоцелевых вертолетов NH90 для нужд Военно-морских сил и береговой охраны. Первые вертолеты должны были поступить в 2005 году, но первую машину доставили лишь в 2011 году, а в 2017 году вертолет впервые поднялся в воздух.

Норвежская Государственная счетно-ревизионная палата возложила вину за срыв контракта на обе стороны, а эксплуатацию NH90 сочли слишком затратной.

Прототип многоцелевого вертолета NH90 совершил первый полет в 1995 году, а в 2007 году вертолет поступил на вооружение. NH90 выпускают в двух вариантах. Транспортно-десантная версия может перевозить людей и выполнять поисково-спасательные задачи, а палубный вертолет может выполнять противолодочные и противокорабельные задачи.

В декабре 2021 года издание Defense News сообщило, что Австралия на десять лет раньше выведет из эксплуатации вертолеты MRH 90 Taipan, построенные на основе NHI NH90.

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