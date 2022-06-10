Конашенков заявил об уничтожении украинских Су-25 и МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили два самолета Воздушных сил Украины — один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.