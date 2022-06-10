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33 минуты назад

Российские средства ПВО сбили Су-25 и МиГ-29 на Украине

Lenta.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили два самолета Воздушных сил Украины — один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков заявил об уничтожении украинских Су-25 и МиГ-29
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии и 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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