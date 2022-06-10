Рогозин рассказал о космическом оружии будущего

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в соцсетях рассказал об уязвимости нашего мира и привычного образа жизни перед оружием, которое вскоре появится на орбите Земли.

«В ближайшие 15 лет ведущие космические державы под разным предлогом выведут в космос средства радиоэлектронной борьбы колоссальной мощности, способные "выключить одним щелчком" целые орбитальные группировки, а также мегаполисы на Земле», - написал он.

Рогозин считает, что в таких условиях технологическая "дикость" отдельных государств может стать их конкурентным преимуществом во время электронных конфликтов. В связи с этим он считает, что в перспективе увлечение "электрическим и электронным прогрессом" поставит западную цивилизацию на колени.