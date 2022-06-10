Подоляк раскрыл ежедневные потери ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ежедневно погибают от 100 до 200 украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.

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«Потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек каждый день и это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих», - пояснил он.

Подоляк также заявил, что считает невозможным возобновление переговоров с российской стороной, «пока Россия не терпит серьезное военное поражение», сообщает «Коммерсант».

При этом министр обороны Украины Алексей Резников накануне назвал меньшую цифру убитых. Он подчеркнул, что «ситуация на фронте тяжелая» и ежедневно погибает «до сотни бойцов», а ранения получают около 500 военнослужащих.