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1 час назад

Подоляк назвал ежедневные потери ВСУ

Алиса Селезнёва

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ежедневно погибают от 100 до 200 украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.

Подоляк раскрыл ежедневные потери ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек каждый день и это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих», - пояснил он.

Подоляк также заявил, что считает невозможным возобновление переговоров с российской стороной, «пока Россия не терпит серьезное военное поражение», сообщает «Коммерсант».

При этом министр обороны Украины Алексей Резников накануне назвал меньшую цифру убитых. Он подчеркнул, что «ситуация на фронте тяжелая» и ежедневно погибает «до сотни бойцов», а ранения получают около 500 военнослужащих.

Началась последняя битва за Донбасс

В настоящее время российско-украинские мирные переговоры приостановлены. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля».

Армия,Михаил Подоляк,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Коммерсант,
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