Порт Очакова лишился украинских военных кораблей

В порту города Очаков не осталось кораблей Военно-морских сил Украины. У города находилось два корабля - один из них был затоплен, а второй выведен из района боевых действий из-за низкого морального дух экипажа.

Фото: Минобороны Украины Минобороны Украины

«(Малый противолодочный корабль - прим. ред.) "Винница" затоплен. По "Юрию Олефиренко" (средний десантный корабль ВМСУ - прим. ред.) принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана», - цитирует ТАСС слова источника в российских силовых структурах.

Также источник сообщил о том, что плавательные средства, изъятые Киевом у населения, выведены из строя. Предположительно, они могли использоваться для транспортировки диверсантов. Еще представитель структур отметил, что США и Великобритания поставляли Украине списанные военные корабли.