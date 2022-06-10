ВСУ предали своих военных в Херсоне

Руководство вооруженных сил Украины после начала боевых действий оставило военнослужащих в Херсоне без поддержки и возможности эвакуации. Об этом заявил задержанный военнослужащий, начальник группы секретного документального обеспечения центра комплектации и социальной поддержки (военкомата) Херсонской области Сергей Шавокин, передает ТАСС.

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«Наше руководство просто людей, которые остались, оно просто бросило здесь без поддержки, какого-либо варианта выхода отсюда», — сообщил он.

Он также рассказал, что оружие сотрудников и служащих военкомата передали территориальной обороне, как и оружие в пограничных частях, которые в результате остались без охраны. Шавокин добавил, что снаряжение было в плохом состоянии.

Ранее участники отрядов территориальной обороны Украины, покинувшие свои позиции, пожаловались на нехватку оружия и чрезмерно короткий срок обучения. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.