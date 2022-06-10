Раскрыт главный страх НАТО

В НАТО опасаются, что Вооруженные силы Российской Федерации могут получить секретные военные технологии, которые Запад отправляет Украине. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Defense News.

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Как говорится в публикации, украинская армия нуждается в новом вооружении, так как запасы, оставшиеся еще со времен СССР, заканчиваются. Киев просит у НАТО все больше современных вооружений.

Представитель британского посольства в США отметил, что если оружие, которое включает в себя алгоритмы шифрования и компоненты самонаведения, попадет в руки российских военных, то они обязательно возьмутся за его изучение. Следовательно, российская армия поймет устройство секретных военных технологий НАТО и сумеет организовать защиту от них.

Издание отмечает, что возможность передачи трофейного вооружения из рук в руки вынуждает НАТО тщательно взвешивать риски захвата технологий при передаче их Киеву.