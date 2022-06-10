Раскрыт главный страх НАТО

В НАТО опасаются, что Вооруженные силы Российской Федерации могут получить секретные военные технологии, которые Запад отправляет Украине. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Defense News.
Как говорится в публикации, украинская армия нуждается в новом вооружении, так как запасы, оставшиеся еще со времен СССР, заканчиваются. Киев просит у НАТО все больше современных вооружений.
Представитель британского посольства в США отметил, что если оружие, которое включает в себя алгоритмы шифрования и компоненты самонаведения, попадет в руки российских военных, то они обязательно возьмутся за его изучение. Следовательно, российская армия поймет устройство секретных военных технологий НАТО и сумеет организовать защиту от них.
Издание отмечает, что возможность передачи трофейного вооружения из рук в руки вынуждает НАТО тщательно взвешивать риски захвата технологий при передаче их Киеву.
Ранее сообщалось, что военные Луганской народной республики стали применять трофейное американское оружие против ВСУ. Они используют одноразовые американские противотанковые гранатометы М72А5. Солдаты ЛНР обратили внимание, что среди трофейного вооружения из США часто попадается брак.