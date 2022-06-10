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1 час назад

В России создают стрелковое оружие со сменными модулями

Газета.Ru

ЦНИИточмаш госкорпорации "Ростех" разрабатывают стрелковое оружие со сменными модулями, которое проще обслуживать и ремонтировать за счет унификации основных узлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В России создадут стрелковое оружие со сменными модулями
Фото: СК РФСК РФ

В качестве демонстрации технологии создан карабин со сменными модулями, у которого можно оперативно заменить стволы для стрельбы патронами другого калибра.

"Специалисты ЦНИИточмаш обладают всеми компетенциями, чтобы масштабировать технологию и реализовать ее не только для гражданского сегмента, но и для стрелкового оружия, создаваемого в интересах вооруженных сил. Разработка модульной системы в стрелковом оружии повысит унификацию основных узлов автомата, штурмовой винтовки, пулемета и пистолета-пулемета", - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Ранее сообщалось, что в России создали первую в мире мультикалиберную винтовку DXL-5 "Опустошитель" (экспортное название — Havoc), которая может стрелять натовскими патронами 12,7 х 99 миллиметров. Главной особенностью нового оружия является его модульность.

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