В России создадут стрелковое оружие со сменными модулями

"Специалисты ЦНИИточмаш обладают всеми компетенциями, чтобы масштабировать технологию и реализовать ее не только для гражданского сегмента, но и для стрелкового оружия, создаваемого в интересах вооруженных сил. Разработка модульной системы в стрелковом оружии повысит унификацию основных узлов автомата, штурмовой винтовки, пулемета и пистолета-пулемета", - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева.