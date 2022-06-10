Президент Южной Кореи решил принять участие в саммите НАТО

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель собирается отправиться в свою первую зарубежную поездку в конце июня, сообщает Yonhap со ссылкой на официального представителя южнокорейского лидера.

Фото: Kim Hong-ji/AP Kim Hong-ji/AP

По информации агентства, пунктом назначения главы государства станет Испания, куда он прибудет для участия в саммите НАТО. Согласно заявлению представителя президента, в рамках мероприятия Юн Сок Ель рассчитывает добиться укрепления сотрудничества со странами-членами Североатлантического альянса.

В Сеуле необходимость соответствующего усиления объяснили поддержанием основанного на правилах мирового порядка. Как ожидается, в ходе саммита президент Южной Кореи проведет серию двусторонних встреч с лидерами государств НАТО. При этом, с кем именно рассчитывает провести переговоры Юн Сок Ель, пока неизвестно.