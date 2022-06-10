Пентагон создал арктическую дивизию с базой на Аляске

В армии США впервые за более чем 50 лет сформирована новое боевое соединение на базе 11-й воздушно-десантной дивизии "Арктические ангелы", базирующейся на Аляске. Об этом сообщает "Популярная механика".

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По данным издания, дивизия станет самостоятельной боевой единицей, способной действовать по всему арктическому региону и за его пределами.

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Для этого в состав 11-й дивизии будут переданы две бригады из 25-й пехотной дивизии , базирующейся на Гавайях - боевая группа 1-й бригады "Страйкер" станет 1-й бригадой 11-й дивизии; а 4-я бригада 25-й дивизии станет 2-й бригадой 11-й дивизии. 2-я бригада 11-й дивизии — одна из пяти воздушно-десантных бригад в армии США и единственная на Западном побережье. 1-я бригада 11-й дивизии лишится своих боевых машин Stryker Infantry и превратится в вертолетно-мобильное подразделение по образцу армейских десантно-штурмовых пехотных бригад. 1-я бригада также будет оснащена навыками "эффективного маневрирования в экстремально холодных погодных условиях".

Помимо вертолетов, подразделение также будет использовать новые вездеходы для холодной погоды (CATV). Издание отмечает, что усиление арктической дивизии связано с глобальным потеплением и растущей ролью Северного ледовитого океана для судоходства, а также с необходимостью парировать действия России в Арктике.

Ранее контр-адмирал Виктор Борисов выразил убеждение, что для создания конкуренции России в Арктике НАТО завлекает в свои ряды Финляндию и Швецию. В случае вступления в НАТО этих стран, США сможет нарастить в регионе свое влияние через создание авиационного "кулака". Так, в соответствии с Дополнительным соглашением по оборонному сотрудничеству (Supplementary Defense Cooperation Agreement, SDCA) Норвегии с Соединенными Штатами американцы получили в свое распоряжение военную авиабазу и аэродром "Рюгге", военной авиабазу и аэродром "Сула", аэродром "Эвенес" и военно-морской базу "Рамсунн".

В Вашингтоне считают, что этого недостаточно. Военные аэродромы Финляндии и Швеции – выход для авиации американцев. Оттуда они будут наблюдать за нашим Северным флотом и Арктикой.