МО: ВСУ насильно удерживают людей в подвалах заводов в ДНР

Мирные жители Северодонецка насильно заперты на территории заводов в Краматорске и Дружковке. Там также заминированы емкости с химическими веществами, которые ВСУ планируют взорвать при отступлении. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал ведомства.

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По его словам, в Краматорске Донецкой Народной Республики работников завода «Кондиционер» насильно удерживают в производственных помещениях предприятия. Отмечается, что ВСУ не позволяют мирным жителям выйти и объясняют свои действия как попытку обеспечить им безопасность.