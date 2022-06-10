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1 час назад

МО: ВСУ насильно удерживают людей в подвалах заводов в ДНР

Елена Прошина

Мирные жители Северодонецка насильно заперты на территории заводов в Краматорске и Дружковке. Там также заминированы емкости с химическими веществами, которые ВСУ планируют взорвать при отступлении. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал ведомства.

МО: ВСУ насильно удерживают людей в подвалах заводов в ДНР
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в Краматорске Донецкой Народной Республики работников завода «Кондиционер» насильно удерживают в производственных помещениях предприятия. Отмечается, что ВСУ не позволяют мирным жителям выйти и объясняют свои действия как попытку обеспечить им безопасность.

Мизинцев при этом заявил, что украинские военные заминировали емкости с химически опасными веществами и планируют подорвать их при отступлении.

Началась последняя битва за Донбасс

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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