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28 минут назад

Швейцария отказалась передать Польше танки Leopard

Деловая газета "Взгляд"

Варшаве отказано в передаче находящихся в Швейцарии немецких танков Leopard 2A4, сообщил швейцарский Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта.

Швейцария отказалась передать Польше танки Leopard
Фото: WikipediaWikipedia

Польша просила передать ей вышедшие из употребления в швейцарской армии танки, так как сама передала Украине значительный объем вооружений. В связи с этим, как заявила Польша, ее вооруженные силы нуждаются в пополнении запасов бронетехники. Швейцария ответила, что передача танков не может быть осуществлена в ближайшее время. У Швейцарии сейчас не менее 96 Leopard 2A4, пишет «Страна.ua».

Напомним, Швейцария также заблокировала решение Дании передать Киеву 20 бронемашин швейцарского производства Piranha III. Тем временем польский премьер Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава намерена подписать самый крупный за 30 лет контракт на поставку оружия Киеву.

Армия,Матеуш Моравецкий,
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