Швейцария отказалась передать Польше танки Leopard

Польша просила передать ей вышедшие из употребления в швейцарской армии танки, так как сама передала Украине значительный объем вооружений. В связи с этим, как заявила Польша, ее вооруженные силы нуждаются в пополнении запасов бронетехники. Швейцария ответила, что передача танков не может быть осуществлена в ближайшее время. У Швейцарии сейчас не менее 96 Leopard 2A4, пишет «Страна.ua».