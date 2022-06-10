В офисе Зеленского раскрыли потери украинской стороны

Украина за день теряет от 100 до 200 солдат. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу «Би-би-си».
Он считает, что одна из главных причин больших потерь украинской стороны — отсутствие паритета между возможностями Киева и Москвы. По его словам, Украина нуждается в сотнях артиллерийских систем, которые может предоставить Запад. Подоляк уточнил, что 300 реактивных систем будет достаточно.
При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ежедневные потери Украины составляют до 100 убитых солдат и до 500 — раненых.