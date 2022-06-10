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24 минуты назад

В офисе Зеленского раскрыли потери украинской стороны

Елена Прошина

Украина за день теряет от 100 до 200 солдат. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу «Би-би-си».

В офисе Зеленского раскрыли потери украинской стороны
Фото: EPAEPA

Он считает, что одна из главных причин больших потерь украинской стороны — отсутствие паритета между возможностями Киева и Москвы. По его словам, Украина нуждается в сотнях артиллерийских систем, которые может предоставить Запад. Подоляк уточнил, что 300 реактивных систем будет достаточно.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ежедневные потери Украины составляют до 100 убитых солдат и до 500 — раненых.

Началась последняя битва за Донбасс

Армия,Михаил Подоляк,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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