Четыре человека погибли и еще девять получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

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"ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ред.) продолжают обстреливать Горловку, в результате чего 4 человека погибли и еще 9 получили ранения", — говорится в сообщении.

В штабе призвали жителей Горловки не покидать убежища во время обстрелов и не выходить из дома "без лишней надобности". По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения, за сутки город обстреляли не менее 19 раз, сообщает ТАСС.

Украинские войска вели огонь из артиллерии большого калибра, минометов и реактивных систем залпового огня "Град".