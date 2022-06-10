В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
45 минут назад

Четыре человека погибли и девять ранены при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Газета.Ruиещё 6

Четыре человека погибли и еще девять получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

Четыре человека погибли при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ред.) продолжают обстреливать Горловку, в результате чего 4 человека погибли и еще 9 получили ранения", — говорится в сообщении.

В штабе призвали жителей Горловки не покидать убежища во время обстрелов и не выходить из дома "без лишней надобности". По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения, за сутки город обстреляли не менее 19 раз, сообщает ТАСС.

Украинские войска вели огонь из артиллерии большого калибра, минометов и реактивных систем залпового огня "Град".

Расположенная на северо-востоке Донецкой Народной Республики Горловка является крупным промышленным центром с развитой горнодобывающей, машиностроительной и химической промышленностью. С 2014 года неподалеку от города проходит линия соприкосновения, за последние месяцы населенный пункт подвергается регулярным обстрелам. Так, в начале июня мэр города Иван Приходько сообщал, что пятеро сотрудников компании "Вода Донбасса", которые занимались восстановлением водоснабжения города Горловка, пострадали в ходе обстрела со стороны ВСУ.

Армия,Иван Приходько,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители