Четыре человека погибли при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Четыре человека погибли и еще девять получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ред.) продолжают обстреливать Горловку, в результате чего 4 человека погибли и еще 9 получили ранения", — говорится в сообщении.
В штабе призвали жителей Горловки не покидать убежища во время обстрелов и не выходить из дома "без лишней надобности". По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения, за сутки город обстреляли не менее 19 раз, сообщает ТАСС.
Украинские войска вели огонь из артиллерии большого калибра, минометов и реактивных систем залпового огня "Град".
Расположенная на северо-востоке Донецкой Народной Республики Горловка является крупным промышленным центром с развитой горнодобывающей, машиностроительной и химической промышленностью. С 2014 года неподалеку от города проходит линия соприкосновения, за последние месяцы населенный пункт подвергается регулярным обстрелам. Так, в начале июня мэр города Иван Приходько сообщал, что пятеро сотрудников компании "Вода Донбасса", которые занимались восстановлением водоснабжения города Горловка, пострадали в ходе обстрела со стороны ВСУ.