Шойгу поздравил выпускников военных вузов и учебных центров

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу обратился к выпускникам военных вузов и военных учебных центров в связи с окончанием их срока обучения. Министр назвал этот день незабываемым и торжественным событием, отмечать которое, однако, выпускающиеся в 2022 году курсанты вынуждены в непростое для государства время.

По словам Шойгу, сегодня армия и флот выходят вперед в качестве основной опоры страны, а с работой офицеров связаны особенно высокие ожидания.

«Командиры всех рангов должны быть... верными присяге патриотами, способными выполнять сложные задачи в боевой обстановке», - заявил министр обороны.