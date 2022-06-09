Бразилия подтвердила гибель своего гражданина на Украине

Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило гибель гражданина этой южноамериканской республики "на украинской территории вследствие конфликта".

Фото: CC BY 2.0 / Міністерство оборони України CC BY 2.0 / Міністерство оборони України

"Министерство иностранных дел через посольство Бразилии в Киеве получило подтверждение гибели бразильского гражданина на украинской территории вследствие конфликта в этой стране и поддерживает контакт с его родственниками для предоставления всей возможной помощи в рамках действующих международных договоров и местных правовых норм", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

В МИД южноамериканской республики подчеркивают, что с самого начала конфликта "крайне не рекомендуют" гражданам своей страны посещать Украину.

Ранее в соцсетях появилась информация о гибели на Украине 44-летнего Андре Луиса Хака Бахи, бывшего бразильского военного. Наряду с еще тремя соотечественниками, один из которых и сообщил о его гибели, он состоял в рядах так называемого интернационального легиона территориальной обороны Украины и участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. Сестра убитого наемника подтвердила порталу G1 информацию о его гибели, уточнив, что тот, как ей сообщили, погиб в бою в субботу, 4 июня.

Пресс-служба Следственного комитета РФ 27 апреля сообщила, что на территории Украины сформировано не менее 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наемники, прибывшие из 50 стран. Созданный интернациональный легион сформирован исключительно из иностранцев и финансируется Киевом.

19 апреля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине, не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции.