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16 минут назад

Кадыров заявил о скором взятии под контроль Лисичанска

Lenta.ruиещё 3

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что подразделения республики в скором времени возьмут под контроль Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР).

Кадыров заявил о скором взятии под контроль Лисичанска
Фото: ТАССТАСС

Ссылаясь на командующего специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева, Кадыров сообщил, что накануне бойцы разгромили формирования теробороны и сил специальных операций Украины в количестве 58 человек.

«В ближайшие дни наши спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска», — написал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что вся территория поселка городского типа Камышеваха зачищена бойцами специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне и 6-го Казачьего полка. Он также заявил, что оставшиеся силы противника находятся в населенном пункте Врубовка.

Армия,Рамзан Кадыров,
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