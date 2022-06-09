Кадыров заявил о скором взятии под контроль Лисичанска

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что подразделения республики в скором времени возьмут под контроль Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР).

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Ссылаясь на командующего специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева, Кадыров сообщил, что накануне бойцы разгромили формирования теробороны и сил специальных операций Украины в количестве 58 человек.

«В ближайшие дни наши спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска», — написал глава Чечни.