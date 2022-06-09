Кадыров заявил о завершении зачистки Камышевахи

Бойцы чеченского подразделения и 6-го казачьего полка завершили зачистку населенного пункта Камышеваха в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченского Республике и 6-го казачьего полка. Заместитель командира полка Межед Уцмигов проводит небольшой экскурс для журналистов в местах, где до недавнего времени шли ожесточенные бои с иностранными наемниками и всей остальной нацистской нечистью", - написал Кадыров.
Он отметил, что иностранные наемники, как и украинские националисты, окапываются в непосредственной близости от жилых домов и там же размещают боевую технику.
"При бегстве бравые укровояки оставляют западное вооружение, которое и без того у них в большом дефиците", - отметил глава Чечни.
Кадыров также рассказал, что сбежавшие националисты в настоящий момент осели в населенном пункте Врубовка.
"Ни один националист и тем более наемник не уйдет от наказания за совершенные злодеяния. В этом я ничуть не сомневаюсь", - добавил он.
30 мая Кадыров сообщал о взятии под контроль 90% территории Камышевахи. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что после освобождения этого поселка можно будет говорить о взятии украинских военных в оперативное окружение в районе Лисичанска и Северодонецка.