Приговоренный к смертной казни в ДНР признан террористом в Великобритании

"Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях", - говорится в тексте приговора.