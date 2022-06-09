В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
23 минуты назад

Приговоренный к смертной казни в ДНР Шон Пиннер признан террористом в Великобритании

ТАСС

Гражданин Великобритании Шон Пиннер, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины и приговоренный к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР), признан террористом на территории Великобритании, следует из текста приговора суда.

Приговоренный к смертной казни в ДНР признан террористом в Великобритании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в четверг суд приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима, принимавших участие в боевых действиях на Украине в качестве наемников.

"Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях", - говорится в тексте приговора.

Армия,Шон Пиннер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители