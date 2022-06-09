Приговоренный к смертной казни в ДНР признан террористом в Великобритании

Гражданин Великобритании Шон Пиннер, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины и приговоренный к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР), признан террористом на территории Великобритании, следует из текста приговора суда.
Ранее в четверг суд приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима, принимавших участие в боевых действиях на Украине в качестве наемников.
"Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях", - говорится в тексте приговора.