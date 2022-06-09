В РФ ракеты Harpoon сочли угрозой Крымскому мосту

Противокорабельные крылатые ракеты берегового базирования Harpoon, полученные, по заявлениям министра обороны Украины Алексея Резникова, для береговой обороны, являются серьезной угрозой для Черноморского флота и всей причерноморской территории РФ. Такое мнение в четверг выразил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Фото: Wikipedia Wikipedia

"Ракета Harpoon - весьма опасное изделие, несмотря на то что это ракеты немолодые, дозвуковые и летают со скоростью 0,85 числа Маха. Противокорабельные комплексы с Harpoon на берегу Черного моря должны нас беспокоить, поскольку при определенных условиях они способны пробить даже весьма продуманную противовоздушную и противоракетную оборону. А при одновременном ударе несколькими такими ракетами есть опасность потери кораблей. На мой взгляд, это уже переход красных линий", - заявил Михайлов.

Видео дня

По его мнению, нельзя допустить, чтобы российской инфраструктуре и флоту угрожали пусковые установки, вооруженные Harpoon со способностью поражать цели на дальности до 280 км.

Эксперт отметил, что "целями для комплекса с ракетами Harpoon могут стать корабли ВМФ и гражданские суда, находящиеся в акватории Черного и Азовского морей".

"Это уже прямая угроза Крымскому мосту и жителям полуострова. И еще один сигнал к тому, чтобы скорее взять под контроль причерноморские территории страны, близкие к береговой линии", - добавил Михайлов.

По его мнению, члены НАТО, поставляя Harpoon Украине, пытаются нанести этими ракетами удар по российскому флоту, по сути, тем самым провоцируя Россию на удар по центрам принятия решений в Киеве и Львове.

Эксперт также уточнил, что крылатая ракета RGM-84 Harpoon универсальна и подходит под разные пусковые установки натовских образцов, включая установки вертикального пуска Mk 41.

"При этом пока непонятно, какова дальность действия поставленных ракет. Первые версии ракет летали на 40-50 км. Изделия последних версий - до 280 км дальности", - добавил он.