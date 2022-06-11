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42 минуты назад

В МИД ДНР раскрыли подробности о подготовке суда над наемником из Южной Кореи

Lenta.ruиещё 2

Глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова раскрыла подробности подготовки суда над наемником из Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

В ДНР раскрыли подробности о подготовке суда над наемником из Южной Кореи
Фото: ReutersReuters

По словам Никоноровой, суд состоится на его родине, в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) готовится судебный процесс над наемником из Южной Кореи, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины», — заявила Никонорова.

Армия,Война в Сирии ,Наемники,Наталья Никонорова,
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