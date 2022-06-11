В ДНР раскрыли подробности о подготовке суда над наемником из Южной Кореи

Глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова раскрыла подробности подготовки суда над наемником из Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Никоноровой, суд состоится на его родине, в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) готовится судебный процесс над наемником из Южной Кореи, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).