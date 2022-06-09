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46 минут назад

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании и Марокко

ТАСС

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которых обвиняют в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников, передает корр. ТАСС из зала суда.

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников
Фото: ReutersReuters

"По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму назначить в качестве наказания смертную казнь", - говорится в приговоре.

Как отметил председательствующий судебной палаты, все осужденные признали вину по всем пунктам обвинения.

Верховный суд ДНР 6 июня приступил к рассмотрению по существу дела двух британцев и марокканца, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины.

В Генпрокуратуре республики ранее сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР ("Совершение преступлений группой лиц"), ст. 323 УК ДНР ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ст. 430 УК ДНР ("Наемничество"). В Генпрокуратуре отмечали, что в качестве наказания в отношении наемников может быть применена смертная казнь.

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