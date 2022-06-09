В НАТО испугались попадания передовых технологий в руки российских военных

В НАТО боятся, что российские вооруженные силы могут получить секретные военные технологии в связи с поставками Украине передовых образцов вооружений. Об этом пишет Defense News.

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Отмечается, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) кончаются запасы вооружений советских времен и власти требуют у НАТО все больше современных вооружений. По словам представителя британского посольства в США, если оружие, включающее в себя компоненты самонаведения и алгоритмы шифрования, попадет в руки российских военных, это позволит им понять, как оно устроено и помочь, таким образом, защититься от этого оружия.

Тот факт, что трофейное вооружение переходит из рук в руки, заставляет тщательно взвешивать риски захвата технологий при передаче их Украине, отмечает издание.