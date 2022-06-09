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21 минуту назад

СК обнаружил схрон электронных носителей данных сдавшихся в плен в ДНР националистов

ТАСС

Следователи Следственного комитета РФ обнаружили схрон электронных носителей информации, принадлежащих сдавшимся в плен в ДНР украинским националистам.

СК обнаружил схрон электронных данных о пленных националистах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое провел в Мариуполе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Председателю СК доложено, что в рамках следственных действий обнаружен схрон электронных носителей информации, в том числе мобильных телефонов, которые сдавшиеся националисты намеревались передать на территорию Украины", - отметили в СК.

По данным ведомства, устройства содержат личные данные, фотоизображения и другие материалы с нацистской символикой, а также иные сведения, представляющие интерес для следствия.

"Работа по исследованию указанных носителей продолжается", - добавили в ведомстве.

Армия,Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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