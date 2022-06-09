СК обнаружил схрон электронных данных о пленных националистах

Следователи Следственного комитета РФ обнаружили схрон электронных носителей информации, принадлежащих сдавшимся в плен в ДНР украинским националистам.
Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое провел в Мариуполе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Председателю СК доложено, что в рамках следственных действий обнаружен схрон электронных носителей информации, в том числе мобильных телефонов, которые сдавшиеся националисты намеревались передать на территорию Украины", - отметили в СК.
По данным ведомства, устройства содержат личные данные, фотоизображения и другие материалы с нацистской символикой, а также иные сведения, представляющие интерес для следствия.
"Работа по исследованию указанных носителей продолжается", - добавили в ведомстве.