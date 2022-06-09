"Благодаря точным и слаженным действиям боевого расчета удалось своевременно обнаружить воздушную цель, идентифицировать ее как беспилотный летательный аппарат противника и уничтожить, не позволив произвести разведку местности и корректировку огня артиллерии Вооруженных сил Украины", - сказали в ведомстве.

Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" предназначен для прикрытия подразделений при подвижных формах боя и на марше от низколетящих целей воздушного противника. Боевая машина имеет четыре направляющих для установки ракет в контейнерах и боеукладку еще для четырех ракет в кормовой части. Максимальная дальность поражения целей - 5000 м, высота поражаемых целей - от 25 до 3500 м.