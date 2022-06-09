На Украине заметили редкие боевые танки «Оплот»

Украинские военные получили редкие боевые танки Т-84У «Оплот». Об этом сообщает Telegram -канал «Военный осведомитель» со ссылкой на источники.

Канал опубликовал видео, на котором демонстрируются боевые машины. Отмечается, что в случае подтверждения информации это будет первый зафиксированный случай боевого применения танков данного типа.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. 2 июня в Минобороны России анонсировали скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.