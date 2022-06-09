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23 минуты назад

ВМФ России пополнится новым океанографом в конце июля

Газета.Ru

Океанографическое исследовательское судно проекта 02670 «Евгений Горигледжан», построенное для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, передадут флоту в конце июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Военно-морской флот России пополнится новым океанографом
Фото: 

«Судно «Евгений Горигледжан» завершает программу государственных испытаний в Балтийском море. Ко Дню Военно-морского флота океанограф будет передан заказчику», — сказал собеседник агентства.

Океанографическое судно создано в результате ремонта и переоборудования спасательного буксира МБ-305. Работы были начаты 19 марта 2016 года, судно спущено на воду 25 декабря 2020 года. Основной задачей судна станет проведение подводных технических работ. Водоизмещение «Евгения Горигледжана» — 4 тыс тонн, на борту могут разместиться 32 члена экипажа и 25 участников экспедиции. В автономном плавании судно может находиться около 30 суток.

Армия,Минобороны России,
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