Минобороны сообщает о количестве уничтоженной украинской техники с начала СВО

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 193 самолета, 1 163 беспилотных летательных аппарата (БЛА), 3 471 единицу бронетехники ВСУ, а также 493 установки реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.