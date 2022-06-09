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1 час назад

ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1 163 БЛА и 3 471 единицу бронетехники ВСУ

ТАСС

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 193 самолета, 1 163 беспилотных летательных аппарата (БЛА), 3 471 единицу бронетехники ВСУ, а также 493 установки реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны сообщает о количестве уничтоженной украинской техники с начала СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1 163 беспилотных летательных аппарата, 336 зенитных ракетных комплексов, 3 471 танк и другие боевые бронированные машины, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1 834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 512 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил генарл-лейтенант.

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