Минобороны заявило об уничтожении пяти украинских беспилотников

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в пятницу, 10 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, цели были поражены в районах разных населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Кроме того, за минувшие 24 часа ПВО России перехватили четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».