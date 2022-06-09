Минобороны сообщило об уничтожении учебного центра ВСУ под Житомиром

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВС уничтожили учебный центр ВСУ в Житомирской области.
«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наёмники», — отметил он.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены: два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», склад боеприпасов.