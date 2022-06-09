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52 минуты назад

Минобороны России сообщило об уничтожении учебного центра ВСУ в Житомирской области

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВС уничтожили учебный центр ВСУ в Житомирской области.

Минобороны сообщило об уничтожении учебного центра ВСУ под Житомиром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наёмники», — отметил он.

Также высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены: два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», склад боеприпасов.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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