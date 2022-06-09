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27 минут назад

Американская разведка признала катастрофическое положение ВСУ в Донбассе

Lenta.ru

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) является катастрофическим — украинские военные несут большие потери, бойцы все чаще бросают позиции или сдаются в плен. Такие выводы озвучены в отчете американской разведки по ситуации на Украине, данные из которого приводит издание Independent.

В документе говорится, что российские военные имеют двадцатикратное преимущество в количестве артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Ситуация для группировки ВСУ в Донбассе осложняется еще и тем, что у них практически исчерпаны запасы боеприпасов.

Также американская разведка обратила внимание на преимущество российской армии в воздухе и отметила неэффективность украинских противотанковых средств, поскольку на первый план в боевых действиях вышла дальнобойная артиллерия.

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В связи с вышеперечисленными факторами, бойцы украинской армии все чаще сбегают со своих позиций либо складывают оружие и сдаются в плен, говорится в документе. Отмечается, что на данный момент у ВСУ 550 российских военнопленных, в то время как у российской стороны — свыше 5600 украинских солдат.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец заявил о растущем «брожении» в рядах ВСУ. Бойцы открыто критикуют украинское руководство, складывают оружие и сдаются в плен, утверждает Баранец. В ответ власти принимают жесткие меры в отношении бунтующих солдат.

Армия,Видео,Виктор Баранец,
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