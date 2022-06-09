Депутат назвал предварительные сроки окончания СВО

Депутат Госдумы РФ от Чеченской республики Адам Делимханов выразил надежду, что специальная операция на Украине завершится к концу этого года. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сам Делимханов принимал участие в спецоперации на Украине и в республиках Донбасса и рассчитывает, что конфликт удастся завершить в этом году.

«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», - заявил депутат.

При этом Делимханов добавил, что в настоящее время говорить об окончании операции слишком рано, пока во главе страны стоит нынешняя власть.

«Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть», - заявил он.