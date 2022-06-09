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14 минут назад

Депутат назвал предварительные сроки окончания спецоперации

Елена Прошина

Депутат Госдумы РФ от Чеченской республики Адам Делимханов выразил надежду, что специальная операция на Украине завершится к концу этого года. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат назвал предварительные сроки окончания СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам Делимханов принимал участие в спецоперации на Украине и в республиках Донбасса и рассчитывает, что конфликт удастся завершить в этом году.

«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», - заявил депутат.

При этом Делимханов добавил, что в настоящее время говорить об окончании операции слишком рано, пока во главе страны стоит нынешняя власть.

«Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть», - заявил он.

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Ранее военный историк Юрий Кнутов сообщил, что спецоперация на Украине может завершиться до сентября. По его словам, оперативная инициатива на Украине перешла в руки российской армии. Он отметил, что вслед за освобождением ЛНР российские военные продолжат зачистку Донбасса от ВСУ. На это может уйти от 4-5 недель до двух месяцев.

Армия,Юрий Кнутов,Адам Делимханов,Госдума,
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