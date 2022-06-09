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21 минуту назад

В ДНР заявили о начавшихся боях за Славянск

RT на русском

В Донецкой Народной Республике идут бои за Славянск, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

В ДНР заявили о начале боев за Славянск
Фото: ТАССТАСС

«Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — сообщил штаб.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее отметил, что ВСУ пытаются избежать создания котла по линии населённых пунктов Артёмовск — Лисичанск — Северодонецк и оказывают серьёзное сопротивление.

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По его словам, украинские военные чувствуют, что «если маленький котёл произойдёт», то всё будет «нависать над Славянском с трёх сторон».

Армия,Эдуард Басурин,Верховный суд,
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