Россия в ходе специальной военной операции на Украине применила звено из четырёх истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник. Подобное объединение повышает выявление и поражение целей.

В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырёх <...> истребителей Су-57. Самолёты были объедены в информационную сеть за счёт автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени, — рассказал собеседник агентства.

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Он отметил также, что такое объединение бортов повышает эффективность выявления и поражения целей. Кроме того, в ходе применения была подтверждена низкая радиолокационная заметность истребителей.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Разработан компанией «Сухой». Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость, радиопоглощающее покрытие и новейший комплекс бортового оборудования.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили украинский военно-транспортный самолёт Ан-26 в районе Одессы. Сообщается, что на борту воздушного судна находились вооружение и бронетехника ВСУ. Также в течение суток российские противовоздушные системы вывели из строя 10 беспилотников близ ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областей.

Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Первый раз в реальных боевых действиях Су-57 испытали в Сирии в 2018 году. Как сообщалось ранее, к концу 2024 года ВКС РФ получат 22 самолета Су-57, а к 2028 году их число будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Российский тяжелый ударный беспилотник С-70Б «Охотник» выполнил в ходе испытаний стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя Су-57. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что на первом экспериментальном образце аппарата в рамках летных тестов выполнили серию стрельб управляемыми ракетами.

«Применялось несколько типов ракет класса «воздух-поверхность» из состава вооружения истребителя пятого поколения Су-57 с реальным поражением наземных мишеней», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, тестирование показало, что аппарат эффективно поражает ракетами малоразмерные замаскированные цели в различное время суток и при любых погодных условиях.

Ранее стало известно, что российские военные применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Очередным примером тому стали сообщения о начале применения на Украине истребителей Су-57. Какое именно оружие впервые начало применяться во время спецоперации и какие результаты оно показало?

Гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал» хорошо известна по своему названию, а вот ее боевое применение впервые произошло именно в ходе спецоперации на Украине. Ракета 9-С-7760 этого комплекса поразила крупный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области на западе Украины. Для понимания: объектом поражения был бетонированный подземный город, для уничтожения которого потребовались бы сотни снарядов и десятки бомб. «Кинжал» прошил заглубленную защиту одной ракетой и вызвал разрушительную детонацию. Ни носитель (истребитель МиГ-31), ни саму ракету никто не обнаружил – удар был подобен молнии. К слову, это не единичный случай использования «Кинжала» в ходе СВО.

Высокую оценку получила и сверхзвуковая тактическая управляемая ракета класса «воздух – поверхность» Х-31ПМ (по кодификации НАТО – AS-17 Krypton). Дальность ее поражения составляет 60 километров, и истребитель может не заходить в зону действия средств ПВО противника. Такими ракетами, к примеру, была полностью выведена из строя авиационная база в Винницкой области – все восемь ракет достигли цели, разрушив взлетно-посадочную полосу и уничтожив самолеты и вертолеты на земле. Не исключено, что их используют истребители Су-35С, которые успешно ведут воздушную и наземную охоту в ходе СВО.

Ряд информационных агентств сообщили и о применении на Украине истребителей пятого поколения Су-57. Отмечается, что эти самолеты также работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение, вероятно, что и высокоточную Х-31ПМ. Известно, что Су-57 прошел первые испытания в ходе боевых действий в Сирии в 2018 году.

«Боевые качества авиации и вооружений лучше всего проверяются именно в боевых условиях, особенно если это что-то новое, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт генерал-майор Владимир Попов. – В Афганистане прошел обкатку штурмовик Су-25, в результате его доработали, и этот самолет в усовершенствованном виде до сих пор стоит на вооружении.



То же самое происходит и сейчас – технику закаляют в небе, выявляют сильные и слабые стороны, совершенствуют воздушную тактику. Результат очевиден – полное господство в небе и точечное уничтожение военной инфраструктуры на земле».

Появился на Украине и «Гермес». Используется ли наземный высокоточный комплекс управляемого вооружения с загоризонтной дальностью стрельбы в 100 километров с таким названием, пока неизвестно, а вот авиационный вариант «Гермес-А» уже существует. Его сверхзвуковые ракеты с дальностью поражения целей в 20 километров, используемые ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор», позволяют винтокрылой машине не входить в зону действия ПЗРК и средств ПВО малой дальности. В качестве целей выбираются бронетехника и опорные пункты противника. Залповый пуск 16 ракет сразу по нескольким целям позволяет увеличить поражаемость из-за невозможности ответной реакции после первого попадания. «Гермес-А» заменил противотанковые ракеты «Вихрь» и «Атака».

На земле тоже появились обновления. Помимо танков Т-90М «Прорыв», новая партия которых недавно была передана Минобороны производителем «Уралвагонзаводом» и частично была направлена в зону СВО, на поле боя вышел сейчас и «Терминатор». Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), которую хотели назвать «Рамка-99», но с подачи УВЗ прижилось именно иностранное название.

Эту машину, разработки 2000-х годов, в армии долго не хотели принимать на вооружение, ее «бенефис» состоялся на учениях «Кавказ-2020». Тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал прилетевшему на полигон Капустин Яр президенту Владимиру Путину об этой машине. «Терминатор» создавали лет десять назад, но она не использовалась. А потом мы с министром посмотрели ее и решили принять на вооружение. Там четыре ПТУР «Атака» до шести километров бьют, две пушки 30-миллиметровые. То, что надо», – доложил Герасимов.

Нынешняя БМПТ «Терминатор-2» имеет ходовую часть танка Т-90 – бронирование позволяет выдерживать удар противотанковых средств противника. Помимо упомянутых ПТУР (с лазерной системой наведения) и скорострельных пушек, добавлен 7,62-мм пулемет и два гранатомета АГС-17. Весь комплекс вооружения создает огонь высокой плотности и позволяет атаковать до четырех целей одновременно. Предполагается, что данная боевая машина будет особенно эффективна в городских боях, столь актуальных для текущей спецоперации.

Большой интерес вызвало недавнее упоминание вице-премьером Юрием Борисовым об использовании в ходе СВО лазерного комплекса «Задира». Каковым было его боевое применение, он раскрывать не стал, рассказал лишь, что система способна поражать беспилотники на дальности пять километров с помощью теплового излучения. О «Задире» впервые стало известно во время военно-технического форума «Армия-2017», тогда же Минобороны РФ и ФГУП «Российский федеральный ядерный центр» (г. Саров) подписали контракт на выполнение опытно-конструкторской работы под названием «Задира-16». Сейчас, как выяснилось, он уже используется в армии.

Принцип действия «Задиры», как и любого лазерного оружия, схож с действием школьной световой указки с узконаправленным лучом, с той лишь разницей, что его импульс многократно мощнее. И если известный комплекс «Пересвет», который уже стоит на боевом дежурстве, «ослепляет» воздушные и космические объекты, выводя из строя аппаратуру, то луч «Задиры» приводит к тепловому поражению, то есть сжигает цель. Речь, скорее всего, идет о борьбе с небольшими беспилотниками. Впрочем, по словам Борисова, «нынешняя дистанция поражения не является пределом и может быть увеличена при наращивании удельной мощности комплекса». В любом случае такое оружие дешевле ракет ПЗРК, которыми приходится сбивать дроны.

Еще одна новинка в этой области – многофункциональный комплекс «Рать». Это первый отечественный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками с системой направленного лазерного уничтожения. Комплекс способен обнаруживать дроны на расстоянии до 3,5 км и осуществлять направленное подавление каналов управления БПЛА в радиусе до 2,5 км. При вторжении на территорию защищаемого объекта одного или нескольких дронов, «Рать» блокирует их каналы связи и спутниковой навигации, а при необходимости оператор может их уничтожить с помощью лазера.

Наверняка в ходе СВО российская армия задействует и мобильные системы РЭБ «Красуха-4» и «Москва-1», способные парализовать наступательное и оборонительное оружие любых типов, в том числе и беспилотников. Они могут находиться за сотни километров от поражаемых объектов («Москва-1» контролирует пространство в радиусе 400 км) и находиться на территории России. Пленные украинские офицеры говорят о том, что теряют управление подчиненными из-за выхода из строя всех видов связи: «Русские глушат нас полностью».

Ближе к передовой на Украине используются портативные и малогабаритные комплексы, среди которых можно назвать «Пищаль», «Сапсан-Бекас», «Солярис-Н», которые также удобны и эффективны в использовании против беспилотников.

«Пищаль», к примеру, весит всего 3,5 кг, внешне чем-то напоминает автомат с объемным кожухом вместо ствола, действует на два километра в условиях прямой видимости цели. Принцип действия основан на дистанционной постановке помех на частотах спутниковых навигационных систем и каналов связи и управления. «Сапсан-Бекас» способен обнаруживать беспилотник на расстоянии до 10 километров (он и тяжелее, устанавливается на автомобиль), отслеживает его передвижение и выводит из строя при приближении на шесть километров. Система оборудована по принципу «свой-чужой» и не оказывает воздействия на БПЛА, которые внесены в базу данных комплекса.

Хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО и системы сбора информации и наблюдения, которые используют подразделения спецназа. Среди них особенно отмечают многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония». Это не «бинокль» (схожесть разве что в размерах), а мощная система обнаружения противника. При малых габаритах «Ирония» способна рассмотреть при помощи видеокамеры и тепловизора боевую технику на расстоянии до семи километров, а человека – за 2,5 км. Датчики движения, установленные в этом мини-компьютере, засекают любые перемещения за три километра, опознают цель и предупреждают об опасности.