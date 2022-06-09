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1 час назад

Глава Белгородской области заявил об обстреле поселка со стороны Украины

Мария Иванова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 9 июня поселок Хотмыжск был обстрелян со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава Белгородской области заявил об обстреле поселка со стороны Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Гладкова, жители поселка не пострадали. В трех домах были выбиты окна, повреждены крыши и заборы.

Губернатор сообщил, что восстановительные работы планируют начать 10 июня.

25 мая в Белгородской области еще на две недели продлили высокий, желтый уровень террористической опасности.

Глава Курской области Роман Старовойт ранее продлил желтый уровень террористической опасности в регионе еще на две недели - до 22 июня.

Желтый уровень угрозы действует уже почти два месяца. Старовойт отмечал, что благодаря этому удалось не допустить теракт на майских праздниках.

Вячеслав Гладков,Роман Старовойт,
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