Глава Белгородской области заявил об обстреле поселка со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 9 июня поселок Хотмыжск был обстрелян со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По данным Гладкова, жители поселка не пострадали. В трех домах были выбиты окна, повреждены крыши и заборы.
Губернатор сообщил, что восстановительные работы планируют начать 10 июня.
25 мая в Белгородской области еще на две недели продлили высокий, желтый уровень террористической опасности.
Глава Курской области Роман Старовойт ранее продлил желтый уровень террористической опасности в регионе еще на две недели - до 22 июня.
Желтый уровень угрозы действует уже почти два месяца. Старовойт отмечал, что благодаря этому удалось не допустить теракт на майских праздниках.