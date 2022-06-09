В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Кременной в ЛНР.