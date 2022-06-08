Германия задерживает передачу Украине тяжелого вооружения

Власти Германии до сих пор не передали Украине ни одной единицы тяжелого вооружения, несмотря на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца . Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на электронное письмо, отправленное политикам в сфере безопасности.

В нем отмечается, что на этой неделе «никаких дополнений» к уже поставленному на Украину оружию не поступало. В связи с этим, по данным Spiegel, немецкое правительство решило прекратить закрытую публикацию списка доставок оружия. Ранее к нему имели доступ лишь несколько депутатов Европарламента, но теперь и они перестанут получать какую-либо информацию по данному вопросу из «соображений безопасности» — в Германии считают, что Россия может атаковать транспортные средства, осуществляющие поставку вооружений в Украине, если о них будет разрешено говорить.