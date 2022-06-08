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1 час назад

Spiegel: Германия до сих пор не передала Украине тяжелое вооружение

Елена Прошина

Власти Германии до сих пор не передали Украине ни одной единицы тяжелого вооружения, несмотря на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на электронное письмо, отправленное политикам в сфере безопасности.

Германия задерживает передачу Украине тяжелого вооружения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В нем отмечается, что на этой неделе «никаких дополнений» к уже поставленному на Украину оружию не поступало. В связи с этим, по данным Spiegel, немецкое правительство решило прекратить закрытую публикацию списка доставок оружия. Ранее к нему имели доступ лишь несколько депутатов Европарламента, но теперь и они перестанут получать какую-либо информацию по данному вопросу из «соображений безопасности» — в Германии считают, что Россия может атаковать транспортные средства, осуществляющие поставку вооружений в Украине, если о них будет разрешено говорить.

Ранее Шольц заявил, что Берлин продолжит и дальше поставлять Украине технику, в том числе тяжелую. В частности, Германия планировала отправить Киеву современные системы противовоздушной обороны IRIS-T, радиолокационную станцию и 12 самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Однако, по данным Spiegel, за последние несколько недель ФРГ направило на Украину лишь запасные части.

Армия,В мире,Олаф Шольц,Европарламент,
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