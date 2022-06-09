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1 час назад

Умер бывший командующий Балтийским флотом Егоров

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

На 83-м году жизни скончался адмирал, бывший командующий Балтийским флотом, третий губернатор Калининградской области и почетный гражданин Владимир Егоров.

Умер бывший командующий Балтийским флотом Егоров
Фото: t.me/aa_alikhanovt.me/aa_alikhanov

«Сегодня траурный день для нашего региона. На 83-м году жизни скончался адмирал, бывший командующий Балтийским флотом, третий губернатор Калининградской области, почетный гражданин Калининградской области, почетный гражданин Калининграда Владимир Григорьевич Егоров. Для нашего региона это поистине тяжелая утрата. Соболезную родственникам и всем, кто знал Владимира Григорьевича», – написал в своем Telegram-канале глава Калининградской области Антон Алиханов.

Владимир Егоров имел множество заслуг. Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За военные заслуги» и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, орденом Сирийской Республики «Боевой подготовки I степени», двадцатью тремя медалями, почетным оружием.

Третий губернатор Калининградской области был лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, а также кандидатом военных наук и действительным членом Академии военно-исторических наук России.

Кроме того, Егоров имел титул почетного гражданина Калининграда, почетного члена Шведского Королевского военно-морского общества, почетного члена Санкт-Петербургского морского собрания и почетного члена Ассоциации военных атташе.

В 2011 год получил звание почетного гражданина Калининградской области, был почетным Командующим Балтийском флотом.

Армия,Антон Алиханов,Владимир Егоров,
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