Умер бывший командующий Балтийским флотом Егоров

На 83-м году жизни скончался адмирал, бывший командующий Балтийским флотом, третий губернатор Калининградской области и почетный гражданин Владимир Егоров.

Фото: t.me/aa_alikhanov t.me/aa_alikhanov

«Сегодня траурный день для нашего региона. На 83-м году жизни скончался адмирал, бывший командующий Балтийским флотом, третий губернатор Калининградской области, почетный гражданин Калининградской области, почетный гражданин Калининграда Владимир Григорьевич Егоров. Для нашего региона это поистине тяжелая утрата. Соболезную родственникам и всем, кто знал Владимира Григорьевича», – написал в своем Telegram-канале глава Калининградской области Антон Алиханов.

Владимир Егоров имел множество заслуг. Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За военные заслуги» и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, орденом Сирийской Республики «Боевой подготовки I степени», двадцатью тремя медалями, почетным оружием.

Третий губернатор Калининградской области был лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, а также кандидатом военных наук и действительным членом Академии военно-исторических наук России.

Кроме того, Егоров имел титул почетного гражданина Калининграда, почетного члена Шведского Королевского военно-морского общества, почетного члена Санкт-Петербургского морского собрания и почетного члена Ассоциации военных атташе.