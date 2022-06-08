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41 минуту назад

Эстония призвала усилить восточный фланг НАТО

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала усилить восточный фланг НАТО в связи со специальной военной операцией России на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Эстония призвала усилить восточный фланг НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«События на Украине ясно показывают, что НАТО необходимо усиленное присутствие на восточном фланге. Для этого НАТО нужно быстро перейти от позиции сдерживания к обороне», — заявила Каллас в ходе видеоконференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и премьер-министрами Латвии и Литвы.

По словам Каллас, страны Балтии отправятся на саммит блока в Мадриде с единой позицией, которая заключается в том, что присутствие НАТО в регионе Балтийского моря должно быть усилено на суше, море и в воздухе.

Ранее Каллас заявила, что из-за введенных против России санкций единство Европы находится под угрозой. Санкции начинают становиться болезненными не только для Москвы, но и для Евросоюза, пояснила она. Однако, отметила премьер, свобода бесценна. «Люди, живущие в свободном мире, на самом деле не понимают этого», — посетовала Каллас.

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