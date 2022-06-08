Эстония призвала усилить восточный фланг НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала усилить восточный фланг НАТО в связи со специальной военной операцией России на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«События на Украине ясно показывают, что НАТО необходимо усиленное присутствие на восточном фланге. Для этого НАТО нужно быстро перейти от позиции сдерживания к обороне», — заявила Каллас в ходе видеоконференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и премьер-министрами Латвии и Литвы.

По словам Каллас, страны Балтии отправятся на саммит блока в Мадриде с единой позицией, которая заключается в том, что присутствие НАТО в регионе Балтийского моря должно быть усилено на суше, море и в воздухе.