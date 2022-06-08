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1 час назад

В России допустили использование Киевом ракет Brimstone в качестве пугала

Lenta.ru

Посол России в Лондоне Андрей Келин прокомментировал публикацию Daily Telegraph, в которой говорится, что правительство Великобритании пообещало поставить Киеву высокотехнологичные ракеты Brimstone для деблокирования портов. Об этом сообщает ТАСС.

В России допустили использование Киевом ракет Brimstone в качестве пугала
Фото:  Nick-D / Wikimedia Commons Nick-D / Wikimedia Commons

По его словам, сейчас Украина не обладает сооружениями для Brimstone. Однако, допустил дипломат, страна может начать использовать их в качестве пугала.

«Эта история началась где-то в апреле, промелькнуло первое сообщение о ракетах Brimstone. Действительно, это средство не старое, оно достаточно новое, оно даже проходит до сих пор испытания еще, и совершенно непонятно на каких платформах они будут, потому что, в общем-то, это ракеты берегового базирования, а таких сооружений на Украине нет», — уточнил Келин в эфире телеканала «Россия-24».

Посол добавил, что в теории Киев мог бы использовать эти ракеты, однако не в мирных целях — чтобы помочь выводить корабли из портов — а для обострения обстановки вокруг Одессы.

Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что с помощью поставок противокорабельных средств власти Британии надеются разрешить ситуацию с вывозом украинского зерна. До этого украинский посол в Турции Василий Боднар отмечал, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны лишь при передаче «вооружений для защиты от угроз с моря».

Армия,В мире,Андрей Келин,
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