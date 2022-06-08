В России допустили использование Киевом ракет Brimstone в качестве пугала

«Эта история началась где-то в апреле, промелькнуло первое сообщение о ракетах Brimstone. Действительно, это средство не старое, оно достаточно новое, оно даже проходит до сих пор испытания еще, и совершенно непонятно на каких платформах они будут, потому что, в общем-то, это ракеты берегового базирования, а таких сооружений на Украине нет», — уточнил Келин в эфире телеканала «Россия-24».