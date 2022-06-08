Китай усовершенствовал «убийцу танков»

На вооружение армии Китая начала поступать новая версия многоцелевого противотанкового комплекса (ПТРК) AFT-10, боевые машины замечены в Тибетском военном округе Западной зоны боевого командования, сообщает «Российская газета».

Фото: Wikipedia Wikipedia

AFT-10 с противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) HJ-10 предназначен для поражения бронетанковой техники, в том числе. оснащенной динамической защитой. Также он используется для поражения фортификационных и инженерных сооружений, воздушных и надводных целей. ПТУР HJ-10 принята на вооружение армии Китая в 2012 году, ей оснащаются боевые вертолеты, беспилотники, она размещается на самоходных шасси различного типа.

«Если первоначальная модификация такого ПТРК, созданная десять лет назад, монтировалась на шасси гусеничной боевой машины пехоты ZBD-04A с восьмью пусковыми контейнерами, то сейчас используется облегченная платформа автомобиля FAW с бронированной кабиной и уменьшенным числом направляющих», — пишет издание.

Отмечается, что, по мнению военных экспертов, HJ-10 являются аналогом израильского Spike NLOS. Если раньше он мог поражать цели на расстоянии 10000 м, то сейчас дальность полета увеличена. Возможно, возросла и масса самой ракеты.

Сообщается, что комплекс может получать изображения с летящей ракеты, что дает возможность корректировать наведение. Также ракета способна делать «горку» и поражать бронетехнику противника в крышу — наименее защищенную область.