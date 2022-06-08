В дневнике британского наемника обнаружили запись о массовом захоронении

В дневнике британского наемника Эндрю Хилла обнаружили, предположительно, координаты захоронения мирных жителей на территории Украины. Вместе с тем, в дневнике не указано, когда была сделана данная запись.

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«Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626). До сих пор нет дохода, сбережения иссякают», - говорится на одной из страниц блокнота, с которым ознакомилось РИА Новости.

Как уточняет агентство, координаты в записях соответствуют адресу: Украина, Киевская область, между городами Ирпень и Буча, вероятно, улица Вокзальная в Ирпене.