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34 минуты назад

Министр обороны Греции пожалел, что в сеть попал список вооружения для ВСУ

Газета.Ruиещё 2

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос выразил сожаление, что состав военной помощи Украине попал в сеть. Об этом сообщает газета Kathimerini.

Министр обороны Греции пожалел об утечке списка оружия для ВСУ
Фото: ReutersReuters

По данным издания, Панайотопулос назвал информационную систему вооруженных сил Греции «такой же дырявой, как швейцарский сыр».

«Мы не предоставляем такую информацию по открытым каналам. Такую информацию нельзя легкомысленно обнародовать», - отметил министр на просьбу журналистов озвучить перечень техники, которая будет отправлена на Украину.

Греческий интернет-портал Pronews сообщил, что правительство страны передало или собирается передать Украине «невероятное» количество вооружений и боеприпасов.

В перечне отмечены 122 бронированных машины пехоты БМП-1 с боезапасом для пулеметов, 15 тыс. 73-миллиметровых ракет, 2100 реактивных снарядов (122 мм), 20 тыс. автоматов АК-47, 3,2 млн патронов калибра 7,62 мм, ПЗРК FIM-92 Stinger в количестве 60 штук, 17000 артиллерийских ракет (155 мм) и 1100 противотанковых РПГ-18.

Для транспортировки задействованы шесть греческих самолетов С-130, 10 канадских и пять новозеландских.

Перевозку БМП-1 будут осуществлять в порт Александруполис (северо-восток Греции) посредством греческих и союзных кораблей.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Греции немецкие БМП взамен переданного Грецией Украине вооружений советского образца.

Армия,Олаф Шольц,
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