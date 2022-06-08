Наемник из Великобритании рассказал, как попал на территорию Украины

Британский наемник Эндрю Хилл рассказал, что приехал на Украину из Польши и состоял в расчете противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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Российские военные взяли Эндрю Хилла в плен в Херсонской области. Его подозревают в уничтожении бронетранспортера МТ-ЛБ ВС РФ, убийстве двоих российских военных и ранении еще троих.

Во время допроса выяснилось, что у гражданина Великобритании есть четверо детей. Он проходил службу в вооруженных силах Великобритании в Афганистане. По его словам, отсутствие жизненных перспектив и проблемы с алкоголем побудили британца принять участие в боевых действиях на территории Украины.

Эндрю Хилл сообщил, что приехал на Украину самостоятельно, через территорию Польши. Около трех недель он пробыл в Киеве, после чего направился в Николаев. В момент задержания у Хилла среди прочих документов при себе был украинский военный билет, выданный в марте 2022 года, в котором указано, что британец был назначен стрелком с присвоением звания рядового. При этом сам Эндрю Хилл настаивает, что прибыл на Украину как военный медик.