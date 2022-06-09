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1 час назад

Грузия объяснила отказ от передачи оружия Украине

Lenta.ruиещё 1

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе объяснил отказ Тбилиси передать оружие Украине попыткой избежать нового конфликта, передает ТАСС.

Грузия объяснила отказ от передачи оружия Украине
Фото: ТАССТАСС

«То, что мы не передаем Украине вооружение — считаем, что защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта», — заявил Бурчуладзе, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили упрекнула власти в недостаточной поддержке Украины. Она отметила, что украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили выступить с речью в грузинском парламенте, и в результате Грузия оказалась одной из немногих европейских стран, где ему не предоставили такую возможность.

«Это ведь не требует ничего другого, кроме как тотальной моральной солидарности!» — заявила Зурабишвили.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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