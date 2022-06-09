Грузия объяснила отказ от передачи оружия Украине

«То, что мы не передаем Украине вооружение — считаем, что защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта», — заявил Бурчуладзе, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили упрекнула власти в недостаточной поддержке Украины. Она отметила, что украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили выступить с речью в грузинском парламенте, и в результате Грузия оказалась одной из немногих европейских стран, где ему не предоставили такую возможность.