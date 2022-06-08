Названо условие выхода Турции из НАТО

Турция себя считает самым сильным региональным актором в Альянсе. Они полагают, что без Анкары никакого НАТО в регионе нет, что там до 45% составляют турецкие подготовленные вооруженные силы, но это как считать. Позиция Анкары однозначная: Турция сама из НАТО не выйдет. Она это сделает только, когда ее активно попросят, но это тоже позиция для переговоров и ответных действий. Поэтому сама Турция не выйдет и вряд ли сейчас будет постановка вопроса об ее исключении, когда обсуждается прием двух, а скорее семи новых членов. Тем не менее такой конфликт есть. Я думаю, что к этому решению НАТО не готово, а если оно будет, это станет очередным подарком Эрдогану, который за это будет что-то за это выторговывать. Вопрос у кого — открытый, но он обязательно будет, — заявил Асафов.