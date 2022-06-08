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44 минуты назад

Минобороны России: высокоточными ракетами поражен бронетанковый завод в Харькове

ТК «Звезда»иещё 1

В Минобороны России заявили о поражении высокоточными ракетами воздушного базирования бронетанкового завода в Харькове. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

МО РФ заявило о ракетном ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова
Фото: тк звездатк звезда

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ», - сообщил Конашенков.

Также, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены два пункта управления, 13 районов сосредоточения украинских войск и батарея РСЗО «Ураган» в районе города Харьков.

Кроме этого, как заметил Игорь Конашенков, этим видом ракет были уничтожены четыре склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Малиновка (Харьковская область), Спорное (ДНР), Звановка (ЛНР). А в районе Чугуева Харьковской области было уничтожено и хранилище топлива для техники ВСУ.

Также в Минобороны России раскрыли потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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