МО РФ заявило о ракетном ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова

В Минобороны России заявили о поражении высокоточными ракетами воздушного базирования бронетанкового завода в Харькове. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

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«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ», - сообщил Конашенков.

Также, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены два пункта управления, 13 районов сосредоточения украинских войск и батарея РСЗО «Ураган» в районе города Харьков.

Кроме этого, как заметил Игорь Конашенков, этим видом ракет были уничтожены четыре склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Малиновка (Харьковская область), Спорное (ДНР), Звановка (ЛНР). А в районе Чугуева Харьковской области было уничтожено и хранилище топлива для техники ВСУ.